Ярославль, , 19:32 — REGNUM Заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Владимир Рыжов покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти.

Рыжов работал заместителем директора департамента по спорту. Как сообщает источник, неделю назад к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Спортивный чиновник ушёл вместе с ними и больше на работе не появлялся.

Является ли он фигурантом уголовного дела, точно не известно. Официального подтверждения информации об увольнении пока нет. На сайте правительства региона он по-прежнему указан заместителем директора департамента.