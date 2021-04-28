Ярославль, 28 апреля, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Владимир Рыжов покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти.

Yarnews.net Владимир Рыжов

Рыжов работал заместителем директора департамента по спорту. Как сообщает источник, неделю назад к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Спортивный чиновник ушёл вместе с ними и больше на работе не появлялся.

Является ли он фигурантом уголовного дела, точно не известно. Сам Владимир Рыжов отказался отвечать на вопрос корреспонденту ИА REGNUM, работает ли он в прежней должности. На сайте правительства региона он по-прежнему указан заместителем директора департамента.

Позже в правительстве региона корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что Владимир Рыжов написал заявление об увольнении по собственному желанию.