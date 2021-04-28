Бишкек, , 19:29 — REGNUM Пытаясь обеспечить энергонезависимость страны, власти Киргизии потратили $1 млрд (более 74,9 млрд рублей), но в республике по-прежнему сохраняется дефицит электроэнергии. Об этом на заседании круглого стола заявил заслуженный энергетик страны Калый Рахимов, передает «24.kg».

По словам эксперта, за годы независимости энергетическая сфера Киргизии почти не развивалась — за это время удалось построить только Ташкумырскую и Шамалдысайскую ГЭС, а также ввести в эксплуатацию по одному дополнительному энергоагрегату на ГЭС Камбар-Ата — 2 и столичной ТЭЦ.

«Но это продолжение той работы, которая велась еще в советское время», — подчеркнул он.

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Говоря о планах правительства по повышению тарифов на электроэнергию, Рахимов выразил мнение, что оно не окажет никакого положительного влияния на развитие энергетики, поскольку все деньги опять поделят между собой семь распределительных компаний.

Заслуженный энергетик Киргизии призвал власти обратить внимание на выгоды от объединенной энергосистемы с участием соседних стран, а также брать пример с Узбекистана и Казахстана, где мощность энергосистемы за последние 30 лет удалось увеличить 40% — 50%.

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