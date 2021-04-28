Бишкек, , 19:28 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о выплате каждому из проживающих в республике ветеранов Великой Отечественной войны 70 тысяч сомов (около 62 тысяч сомов) в качестве дополнительной единовременной соцподдержки.

При этом глава государства отметил всемирное историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне и отдал дань глубокого уважения великому подвигу воинов-киргизстанцев, выразив благодарность ветеранам за проявленные мужество и героизм при защите Отчизны.

Напомним, что по официальным данным, в настоящее время на территории Киргизии проживают 146 ветеранов Великой Отечественной войны.

Отметим, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из которых почти 100 тысяч погибли.

Более 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями. Из них 34 стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 удостоились звания Героя Советского Союза.