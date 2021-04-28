Бишкек, , 19:27 — REGNUM На границе Киргизии с Таджикистаном сегодня, 28 апреля, произошел конфликт между жителями приграничных сёл, передают киргизстанские СМИ.

По имеющейся информации, инцидент случился около 19:30 по местному времени (16:30 МСК), после того как таджикистанцы попыталась установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора на берегу реки Ак-Суу, но киргизские пограничники не позволили им этого сделать.

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Спор между таджикистанцами и киргизстанцами перерос в конфликт, в ходе которого около 30 жителей соседних сёл стали бросать друг в друга камни. Также прозвучало несколько выстрелов из охотничьего ружья.

Сейчас на месте происшествия находятся пограничники и представители местных органов власти, которые проводят разъяснительные работы с жителями приграничья.

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