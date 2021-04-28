Тамбов, , 19:25 — REGNUM В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который брал предоплату за не принадлежащее ему жилье и организацию экскурсий в Ялте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

32-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, разместил в интернете объявление о сдаче в аренду жилья в Ялте и организации экскурсий. Фотографии и адрес были чужими, но предоплату за аренду он просил перевести на свою карту.

Жительница Новороссийска перевела на счет мошенника 13,5 тысяч рублей, после чего мужчина выключил телефон и перестал выходить на связь. Девушка выяснила, что жильё по указанному адресу автору объявления не принадлежало.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого задержали. Дома у него нашли несколько сим-карт, которые тамбовчанин использовал для совершения преступления, а также несколько банковских карт.

По предварительным данным, тамбовчанин по такой схеме мог обмануть более 15 человек. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания УМВД, решается вопрос о его аресте.