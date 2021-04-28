Нижний Новгород, , 19:25 — REGNUM В Нижегородской области посчитали преступления коррупционной направленности за первые три месяца. Средний размер получаемой взятки составил более 350 тысяч рублей, средний размер дачи взятки — 3,1 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 28 апреля.

По данным правоохранителей, с января по март 2021 года в Нижегородской области выявлено 180 преступлений коррупционной направленности.

«В этой категории факты взяточничества составляют 65% или 117 преступлений. За первый квартал 2021 года их число выросло на 25,8%. В том числе, зафиксировано 29 фактов получения взятки (рост на 45%), 13 — дачи взятки, 32 преступления, связанных с посредничеством во взяточничестве и 43 — с мелким взяточничеством», — цитирует прокуратуру портал «В городе N».

В ведомстве уточнили, что «средний размер установленной суммы незаконного вознаграждения по выявленным фактам получения взятки превышает 350 тысяч рублей. По фактам дачи взятки — 3,1 миллиона рублей. Средний размер мелкой взятки составил 2,3 тысячи рублей».