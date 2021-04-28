Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Заявления о «нелегитимности» готовящихся президентских выборов в Сирии неуместны и не способствуют налаживанию мирной жизни в стране, заявил 28 апреля российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Отметив, что власти Сирии готовятся в сложных условиях провести президентские выборы, он указал на то, что «некоторые страны в штыки воспринимают саму идею предстоящих выборов и уже поспешили объявить об их нелегитимности».

Российский дипломат призвал «прекратить создавать негативный информационный фон вокруг будущего голосования», добавив, что вмешательство во внутренние дела Сирии противоречит нормам международного права.

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Напомним, выборы президента Сирии состоятся 26 мая. Действующий президент республики Башар Асад является кандидатом в президенты. Завершается его первый из двух возможных президентских сроков.

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