Москва, , 19:21 — REGNUM В России отмечено снижение доли нелегальных сигарет. По данным аналитического исследования табачного рынка, проведенного компанией Kantar TNS, в первом квартале текущего года доля нелегальных сигарет составляла достигла 10,7%, а в том же периоде 2020 года этот показатель находился на уровне 12,7%. Как отмечают в Kantar TNS, это первое за шесть лет снижение нелегального оборота на рынке России.

Директор по защите легального оборота продукции ЦРПТ Максим Курганский заявил ТАСС, что к снижению объема нелегальной продукции привела начавшаяся в июле 2020 года обязательная маркировка табачной продукции, а также эффективная работа правоохранительных органов.

Главным драйвером рынка нелегальных сигарет в России остаются поставки из-за рубежа. Второе место в общей доле нелегальных сигарет занимают контрафактные сигареты — на них приходится практически одна треть всего нелегального рынка, отметили в Kantar TNS.

Маркировка привела и к росту акцизных сборов, которые направляются из бюджета на реализацию социальной политики государства. По данным ФНС России по состоянию на 1 января 2021 года начисление на операции, подлежащие налогообложению акцизами, увеличились на 8,3% или 50 млрд рублей и составила 583 млрд. рублей (2019 год — 538 млрд рублей).

Как отметили в ЦРПТ, в системе маркировки было выявлено 18 новых производителей табачной продукции, что составляет примерно 50% рынка производства. Усилия правоохранительных органов по борьбе с подпольными табачными фабриками, действующими на территории России, показали свою эффективность и привели к существенному снижению доли и доступности нелегальной продукции, произведенной в России, однако доля контрабанды из других стран остается проблемой.