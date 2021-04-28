Ливерпуль, Великобритания, , 19:15 — REGNUM В Сети появился трейлер первого сезона многопользовательского экшена Destruction AllStars. Его опубликовали 28 апреля на YouTube-канале PlayStation.

Первый сезон Destruction AllStars стартует уже 5 мая 2021 года. В нём геймеров ожидает новый персонаж по имени Альба, премиальный «боевой пропуск» и уникальный игровой режим под названием «Блиц».

Напомним, Destruction AllStars — это экшен-игра, в которой игроки сражаются друг с другом на автомобилях и пешком, используя уникальные способности персонажей. Её релиз состоялся в феврале 2021 года.

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