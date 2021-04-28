Тамбов, , 19:14 — REGNUM В Тамбовской области 19-летний местный житель обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, осенью 2020 года обвиняемый познакомился с 11-летней школьницей, с которой стал встречаться и приходить к ней домой. Зная о ее возрасте, он неоднократно вступал с девочкой в половую связь.

В отношении тамбовчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».