Киев, , 19:14 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Германа Галущенко на должность министра энергетики страны.

Соответствующее решение принято сегодня, 28 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Завтра, 29 апреля, вопрос назначения Галущенко на министерский пост будет вынесен в сессионный зал.

По информации СМИ, глава энергетического комитета, представитель «Слуги народа» Андрей Герус не стал оглашать свою позицию по этому вопросу, заявив, что Галущенко имеет достаточную поддержку и его слово «уже ничего не решает».

Напомним, что ранее украинские СМИ уже сообщали, чтоГерманГалущенко, который сейчас занимает пост вице-президента госкомпании «Энергоатом» (оператора всех АЭС страны),может быть назначен министром энергетики страны. Известно, что 22 апреля Галущенко проводил собеседование с фракцией «Слуга народа», однако по итогам этого мероприятия никаких заявлений не последовало. Сегодня же правительство Украины приняло еще одно резонансное решение в сфере энергетики, сменив руководство компании «Нафтогаз».