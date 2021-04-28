Калуга, , 19:14 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, заместитель министра здравоохранения Илья Соваков и руководители подразделений Городской управы 28 апреля посетили калужскую станцию скорой медицинской помощи и поздравили сотрудников с профессиональным праздником. Как сообщает пресс-служба Городской думы УКалуги, руководители города осмотрели помещения станции и пообщались с сотрудниками.

Калужских работников скорой поздравили с профессиональным праздником Пресс-служба Городской думы Калуги

«Работники скорой медицинской помощи — люди уникальной профессии, они должны в кратчайший срок принять решения, от которых зависят жизни людей, попавших в тяжёлую ситуацию — обострившиеся заболевания, травмы. От профессионализма сотрудников скорой помощи зависят жизни каждого из нас. В этот праздничный день хочется пожелать им здоровья, счастья, терпения, сил, ещё раз поблагодарить за их нелёгкий труд», — заявил Юрий Моисеев.

По словам главы городского самоуправления, здание, в котором располагается сейчас станция скорой медицинской помощи, не отвечает необходимым требованиям. Постоянные пробки в центре города затрудняют работу экипажей скорой, а старое здание постепенно ветшает. В течение двух месяцев ожидается переезд станции скорой помощи в новое современное помещение на улице Максима Горького.

Работникам скорой помощи были вручены почётные грамоты главы городского самоуправления и городского головы, также их ждали подарки от партии «Единая Россия» — микроволновая печь, кофеварка, чайный сервиз и набор чая.