Москва, , 19:13 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия намерена утвердить план мероприятий по вопросу взаимного признания электронных цифровых подписей (ЭЦП) государствами-членами ЕАЭС в мае 2021 года. Об этом 28 апреля заявил заместитель директора департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Павел Жуковский по итогам встречи с бизнесом стран ЕАЭС по вопросам госзакупок.

«Действительно, план мероприятий, который был упомянут, это план мероприятий по вопросу взаимного признания ЭЦП, который планируется утвердить на одной из майских коллегий комиссий», — заявил Жуковский.

«Согласно этому плану, комиссия действительно будет разрабатывать правила взаимного признания ЭЦП: будет прописан порядок признания ЭЦП, как проверять её подлинность. Это позволит нам снять по результатам реализации этого проекта вопрос взаимопризнания ЭЦП, который есть между некоторыми странами», — пояснил он.

Например, в настоящее время законодательство как России, так и Белоруссии предусматривает возможность признания иностранных ЭЦП, если есть соответствующий международных договор. Однако для взаимного признания ЭЦП двумя странами пока нет соответствующей нормативно-правовой базы.

«Когда мы сделаем эти правила и утвердим их, это будет той основой, которая нам позволит снять и наконец-таки урегулировать вопрос, чтобы у нас с домашней национальной ЭЦП можно было участвовать в любом из государств-членов. Это наша цель ближайшая», — подчеркнул Жуковский.