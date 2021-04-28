Санкт-Петербург, , 19:15 — REGNUM Во время конфликте у торгового центра «Норд» на севере Петербурга из травматического оружия ранили человека. Об этом 28 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о конфликте у въезда на парковку ТЦ «Норд» на проспекте Просвещения поступило на пульт дежурного около 14:50 мск в среду, 28 апреля. Прибывшие сотрудники полиции уточнили, что конфликт произошел между двумя мужчинами, в ходе которого водитель автомобиля Volkswagen выстрелил в другого.

«Пострадавший 33-летний мужчина был госпитализирован со сквозным ранением левой кисти. Второй участник конфликта доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметил собеседник агентства.