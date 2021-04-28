Казань, 28 апреля, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Частые встречи между Москвой и Минском свидетельствуют об искренних намерениях руководства двух стран, заявил 28 апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Частота встреч, наверное, говорит о наших искренних намерениях находить взаимовыгодные решения, находить новые проекты и наполнять двустороннюю повестку конкретными делами», — сказал Головченко.

Он отметил насыщенную повестку переговоров, а также то, что совместные проекты двух стран достаточно наработаны и реализуются. Кроме того, ведётся работа над пакетом интеграционных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани пройдёт межправительственный совет стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).