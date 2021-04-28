Сан-Матео, США, , 19:08 — REGNUM Подписчики сервиса PS Plus в мае 2021 года получат три бесплатные игры. Об этом стало известно из ролика, опубликованного 28 апреля на YouTube-канале PlayStation.

Обладатели консолей PS5 получат доступ к Wreckfest — новинке, релиз которой состоится только 4 мая 2021 года. Владельцы PS4, в свою очередь, смогут загрузить игры Battlefield Vи Stranded Deep.

Напомним, PS Plus (PlayStation Plus) — это сервис подписки для обладателей консолей семейства PlayStation. Он позволяет пользоваться сетевыми функциями игр и ежемесячно добавлять в свою библиотеку несколько игр бесплатно.

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