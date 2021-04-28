Курск, , 19:06 — REGNUM В Курской области в первом квартале 2021 года индекс промышленного производства по отношению к такому же периоду прошлого года составил 112,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на данные Курскстата.

Наибольший рост — 129,7% — был зафиксирован в обрабатывающей промышленности.

В регионе выросли показатели выпуска продукции в том числе в производстве машин и оборудования, лекарственных средств, одежды, автотранспорта, напитков. Увеличился выпуск подшипников, генераторов переменного тока, гофрированного картона, синтетических волокон, постельного белья. Возросло и производство мясных полуфабрикатов, рыбного филе, молока, творога, продуктов из зерновых культур.