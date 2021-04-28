Гданьск, Польша, , 19:05 — REGNUM Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) по словам Sportsmail совместно с польскими властями разрабатывает план по допуску болельщиков на финальный матч Лиги Европы сезона 2020/21, который пройдет 26 мая в Гданьске на стадионе «Энерга Гданьск».

Ожидается, что на стадион планируется допустить 10 тысяч болельщиков. При этом вместимость «Энерга Гданьск» составляет 41 тысячу зрителей. То есть УЕФА рассматривает возможность заполнения стадиона на 25%.

В финале Лиги Европы встретятся победители полуфинальных матчей «Вильярреал» — «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» — «Рома».