Чебоксары, , 07:16 — REGNUM В Чувашии детям-сиротам будут выдавать социальную выплату на приобретения жилья. При этом установлен ряд критериев, в том числе возрастной ценз. Соответствующее решение принято на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Заседание правительства Чувашии Cap.ru

Речь идёт об альтернативной мере государственной жилищной поддержки — социальной выплате. Она будет предоставляться детям-сиротам в возрасте от 23 лет при наличии работы, отсутствии непогашенной судимости, дееспособности. Новый вид поддержки не отменяет действующие программы.

В министерстве строительства отмечают, что размер социальной выплаты рассчитывается с учётом площади жилья (33 кв. метров) и средней цены, установленной Министерством строительства России для Чувашии (в настоящее время — 39 486 рублей за «квадрат»).

"Соответственно, размер социальной выплаты может составить 1 млн 303 тыс. 38 рублей», — приводят расчёты в минстрое.

Получатели соцвыплат могут приобрести как готовое жильё, так и строящееся. При покупке также можно добавить к государственной выплате материнский капитал, собственные и заемные средства, чтобы приобрести квартиру большей площади.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Чувашия не смогла освоить 174 млн рублей, выделенных на обеспечение жильём детей-сирот и многодетных семей. Причиной стала разница между ценой, установленной Минстроем России, и рыночной стоимостью: в частности, в I полугодии 2020 года для Чувашии размер выкупа установлен на уровне 36,063 тыс. рублей за 1 кв. метр, при этом рыночная цена в Чебоксарах превышала 47 тыс. рублей.

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