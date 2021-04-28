Киев, , 19:05 — REGNUM Украинцы считают НАТО «источником безопасности и стабильности» в стране, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для программыBBC HARDtalk.

Фрагменты интервью сегодня, 28 апреля, приводят центральные украинские СМИ.

Кулеба напомнил, как в НАТО вступали страны Прибалтики — по его словам, со стороны России было много угрожающих заявлений, но в итоге «небо не упало на землю».

«В начале 90-х центральноевропейские страны, в том числе страны Прибалтики, слышали твердое «нет» в ответ на их желание присоединиться к ЕС и НАТО. Россия тогда тоже говорила, что это их «красная линия», что этого никогда не произойдет. Но это произошло, и небо не упало на землю», — сказал дипломат.

Глава МИД признал, что интеграция Украины в НАТО требует времени и выполнения целого ряда политических обязательств, в то же время, подчеркнул он, этот шаг точно «не является фантазией».

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины рассчитывают добиться ПДЧ НАТО на ближайшем саммита Альянса или как минимум на начало соответствующей дискуссии с конкретными заданиями для Киева.

«Пора конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в ЕС. Консолидация усилий и солидарность сегодня сверхважные. В Украине и Грузии историческое понимание и взаимная поддержка в вопросе мира», — заявил 15 апреля президент Зеленский.