Москва, , 19:04 — REGNUM От официального сообщества «Сбер» в социальной сети «ВКонтакте» подписчикам пришло письмо о розыгрыше призов. Об этом 28 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным издания, один из администраторов группы «Сбер» потерял доступ к аккаунту, и он попал в руки злоумышленников. В самом сообществе уже опубликовали пост с извинениями: «Не верьте никому, кто обещает денежные призы от нашего имени… Просим прощения у всех, кто сегодня получил в личку сообщение с вредоносной ссылкой».

Добавим, что точное количество людей, которые «поверили» рассылке, пока неизвестно. Вернет ли компания средства, переведённые злоумышленникам, не сообщается.

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