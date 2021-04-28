Кишинёв, 28 апреля 2021, 19:02 — REGNUM Указ о досрочном роспуске парламента Молдавии подписала 28 апреля президент республики Майя Санду, об этом она сообщила журналистам.
Глава республики добавила, что на 11 июля 2021 года назначены выборы в парламент.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о том, что Санду обладает полномочиями распустить парламент Молдавии, в середине апреля вынес Конституционный суд республики.
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