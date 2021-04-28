Курск, , 19:01 — REGNUM В Курске признали банкротом завод по производству шприцев ООО «Эскулап», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на областной арбитражный суд.

Конкурсным управляющим завода стал член Союза арбитражных управляющих СРО «Северная Столица» Евгений Жуйков.

Процедура наблюдения была введена на предприятии с декабря 2020 года по заявлению главного кредитора — банка «Пересвет».

«Эскулап» осуществляет свою деятельность с 1993 года. С 2011 года предприятие выпускает одноразовые шприцы. Проектная мощность завода составляет 360 млн изделий в год.