Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Шаига Мубариза Зейналова, который в апреле 2020 года выстрелил в лицо сотруднице мини-отеля, выбив девушке глаз. Об этом решении 28 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2020 года в хостеле на Садовой улице в центре Петербурга 36-летний владелец выстрелил из охотничьего самозарядного карабина модели АКС-366 Lancaster-03 в сторону головы 18-летней сотрудницы, с которой у него произошел конфликт. Но промахнулся, и пуля попала в стену в 60-ти сантиметрах от потерпевшей, где разрушилась, а ее фрагмент рикошетом попал потерпевшей в левый глаз.

В результате преступных действий Зейналова девушке было причинено огнестрельное пулевое слепое ранение левой орбиты с полным разрушением левого глаза. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

«Зейналов вину признал и показал, что 21 апреля он, осуществляя манипуляции с ружьем «Ланкастер», возможно, пристегнул к нему магазин без патронов, после чего произвёл выстрел. При этом патрон в патронник он не загонял, за курок не брался, — рассказали о ходе процесса в ОПС. — В момент выстрела оружие было направлено в стену. Считает, что ружьё выстрелило, так как было неисправно».

Подсудимый в суде заявил, что между ним и потерпевшей не было конфликта и он якобы не хотел в нее стрелять.

«При поступлении дела в суд Зейналову вменялась ч.3 ст.30-ч.1 ст.105 УК РФ, суд переквалифицировал его действия на п. з ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима», — подытожили в ОПС.

Суд взыскал с Зейналова в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда 1,5 млн рублей, в счёт компенсации имущественного вреда — еще 304 827 рублей.

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