Анкара, , 19:31 — REGNUM Турция ожидает получить партию российской вакцины «Спутник V» уже в мае, сообщил 28 апреля глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа в Twitter.

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Информация появилась после того, как Российский фонд прямых инвестиций и турецкая фармацевтическая компания Viscoran 26 апреля достигли соглашения о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V».

Напомним, в настоящее время на территории Турции наблюдается наиболее сложный период с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за тяжелой ситуации с пандемией в 58 из 81 провинции страны был введен комендантский час по выходным дням — с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.

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