Волгоград, , 18:57 — REGNUM В Палласовском районе Волгоградской области при производстве работ по реконструкции газопровода обнаружено древнее сарматское захоронение возрастом около четырех тыс. лет, сообщает 28 апреля пресс-служба областной администрации.

Археологи уже заявили, что речь может идти о четырех археологических памятниках.

«Бронзовый котел, мечи, ножи, зеркало, пряжка поясная в форме лошади, железные стрелы, человеческие останки, которые, предположительно, относятся к сарматской культуре, найдены в рамках работ по реконструкции газопровода», — указано в сообщении.

Погребение в районе кургана «Ромашки» уже исследовано. На данный момент ученые изучают объекты в курганной группе «Кошары», где один курган содержит три погребения 16−15 веков до н. э, а второй — 13 погребений разных эпох.

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