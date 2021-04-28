Киев, , 18:55 — REGNUM «Нафтогаз Украины» считает увольнение решением правительства главы госкомпании Андрея Коболева «юридической манипуляцией».

Соответствующее заявление обнародовано вечером 28 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что процедура увольнения Коболева является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями.

«Нафтогаз» напоминает, что согласно уставу компании и закону «Об акционерных обществах», представление предложений относительно назначения и увольнения председателя правления и принятия соответствующего решения является исключительной компетенцией наблюдательного совета.

Также в энергетической госкомпании заявили о возвращении к практике ручного управления государственными предприятиями, что является чётким негативным сигналом инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов.

«Сигнал — условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM ранее сообщило, что по решению правительства и.о. главы «Нафтогаза» стал бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко, который в последнее время был и.о. министра энергетики Украины. Решение о смене руководства «Нафтогаза» связано с крайне неудовлетворительными финансовыми результатами компании по итогам 2020 года.