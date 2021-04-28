Курган, , 18:53 — REGNUM В Курганской области к 28 апреля подтверждены 35 новых случая заражения коронавирусом. Из них 18 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 33 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 28 апреля выявлено 20 326 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 888 человек, скончались 389 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).