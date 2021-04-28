Турин, Италия, , 18:52 — REGNUM Итальянская газета La Gazzetta dello Sport 28 апреля сообщила об очередной возможной кандидатуре на пост главного тренера туринского «Ювентуса». «Старую синьору» может возглавить итальянский специалист Массимилиано Аллегри, который ранее возглавлял «Ювентус» в период с 2014-го по 2019-й годы. При этом сообщается, что решение будет принято непосредственно по итогу результатов текущего сезона. На данный момент команду возглавляет Андреа Пирло.

После 33-х сыгранных туров итальянской Серии А 2020/21 туринский «Ювентус», набрав 66 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Из Лиги Чемпионов «Ювентус» вылетел еще на стадии 1/8 финала от португальского «Порту» (2:1, 3:2).

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» достигла соглашения с немецким тренером «Ред Булл Лейпцига» Юлианом Нагельсманом.