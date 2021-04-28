Москва, , 18:49 — REGNUM Вопросы, касающиеся ядерной сделки с Ираном, обсудили в ходе встречи в Москве 28 апреля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и посол Индии в РФ Венкатеш Варма, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Обсуждались вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, включая проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нареандра Моди обсудили поставки в Индию из России гуманитарной помощи в связи с COVID-19.

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