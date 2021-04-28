Ярославль, , 18:48 — REGNUM Рыбинский городской суд Ярославской области 28 апреля заключил под арест директора по корпоративному управлению ГП «Северный водоканал» Геннадия Гаврюшина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

УФСБ России по Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гаврюшин обвиняется в получении взятки в крупном размере. Дело было разработано сотрудниками ФСБ.

До работы на госпредприятии Геннадий Гаврюшин служил в полиции, в частности, возглавлял Рыбинский городской отдел.

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