Чебоксары, , 07:08 — REGNUM Страховое возмещение получили 5 тыс. вкладчиков чебоксарского банка «Мегаполис», у которого была отозвана лицензия. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии со ссылкой на данные республиканского министерства финансов.

По последним данным, выплачено 2,7 млрд рублей, из них 248,2 млн рублей возвращено юридическим лицам. Страховые выплаты получили 5 тыс. вкладчиков, которые обратились в банк-агент.

В Чувашии денежные средства в общей сумме 2,3 млрд рублей получили 4,4 тыс. вкладчиков «Мегаполиса».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2021 года «искажения финансовой отчётности» Центробанк России отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк «Мегаполис» (г. Чебоксары). 20 апреля ЦБ вышел в суд с исковым заявлением в отношении банка, обращение пока не принято в производство.

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