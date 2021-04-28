Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Транспортная полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении двух петербуржцев, бойцов ММА (смешанные единоборства) Артёма Тарасова и Никиту Солонина, устроивших дебош в «Сапсане» и потасовку на Московском вокзале. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с чемоданом выходит из «Сапсана»

Сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено административное производство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

«Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным транспортной полиции, вечером 27 апреля между 30-летним Артёмом Тарасовым и 27-летним Никитой Солониным, а также пассажиром «Сапсана» произошел конфликт. После чего на платформе один из спортсменов ударил оппонента в лицо. В результате оба правонарушителя были доставлены в дежурную часть и помещены в камеру содержания административно задержанных лиц до вытрезвления.