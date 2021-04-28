Душанбе, , 18:46 — REGNUM Россия предложила странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создать совет по борьбе с биологическими угрозами, сообщил 28 апреля заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

Такая структура должна заниматься разработкой практических мер по предотвращению и нейтрализации различных угроз со стороны опасных биологических факторов.

«По инициативе России предложено сформировать координационный совет уполномоченных органов государств — членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, подотчётный Комитету секретарей Советов безопасности ОДКБ», — заявил Нургалиев.

Кроме того, необходимо совершенствовать правовую базу межгосударственного сотрудничества в сфере биологической безопасности.

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