Москва, 4 мая, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Николай Андреевич Козлов (1916−1943) воевал с первых часов — его часть дислоцировалась в Каунасе. В звании лейтенанта он служил помощником начальника штаба 749-го стрелкового полка 125-й дивизии в 55-й армии. Впрочем, ответственной штабной работе предпочитал не менее ответственную, но более опасную работу на передовой. Так, в ночь на 1 сентября 1941 года Козлов во главе роты нанес контрудар по немецким частям в районе деревни Хаболово (Кингисеппский район). Красноармейцы уничтожили до 40 человек противника и доставили ценные разведывательные данные.

Николай Андреевич Козлов

Получив под свое командование батальон, в октябре — декабре вел тяжелые бои под Колпино, вновь стараясь быть на передовой. 15 ноября, заметив готовящуюся к атаке группу гитлеровцев, лейтенант огнем из ручного пулемета расстрелял свыше 30 солдат и офицеров. Николай Андреевич неоднократно поднимал красноармейцев в штыковые атаки. Часто бывал ранен. Несмотря на тяжелое ранение (потерю трех пальцев на правой руке), отказался от возможности быть комиссованным.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 года лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 629).

Полтора года спустя заместитель командира по строевой части 185-го стрелкового полка майор Козлов получил 19-е ранение. Оно оказалось для Николая Андреевича смертельным.