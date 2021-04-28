Казань, , 18:43 — REGNUM Торговля России и Белоруссии в феврале и марте выросла примерно на 18%, заявил 28 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Белоруссии Романом Головченко в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В феврале-марте мы зафиксировали рост, что радует — примерно 18% роста, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — сказал Мишустин.

Глава российского правительство также отметил запуск совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Белоруссии.

Напомним, в Казани пройдёт заседание межправительственного совета стран ЕАЭС.