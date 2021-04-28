Курск, , 18:41 — REGNUM В Курске возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий должностных лиц управляющей компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Представители энергопоставляющей компании — ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» — подали в полицию заявление о противоправных действиях должностных лиц управляющей организации. УК якобы не произвела оплату за поставленную электроэнергию, задолженность составила более девяти миллионов рублей.

По данному факту была проведена процессуальная проверка, по итогам которой были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако процессуальные решения отменены прокуратурой округа, так как проверка была неполной.

После дополнительной проверки, поведенной по требованию прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По делу проводится предварительное расследование.