Москва, , 07:33 — REGNUM Алексей Федорович Никифоров (1915−1977) как всякий хороший сапер умел не только разрушать, но и строить.

Алексей Федорович Никифоров

Воевал с апреля 1943 года. В звании сержанта командовал отделением саперного взвода 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса на Центральном фронте.

В сентябре в районе станции Мена (Черниговская область) перешел линию фронта и взорвал железнодорожное полотно в тылу у немцев. В результате противник не смог оперативно перебросить подкрепления на угрожаемый участок фронта, а также усилить обороняющиеся позиции своим бронепоездом.

27 сентября в ходе форсирования Днепра под сильным огнем неприятеля успешно организовал переправу. Только за сутки Алексей Федорович совершил 27 рейсов через реку, доставляя на захваченный кавалеристами плацдарм подкрепления и боеприпасы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года гвардии сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3015).

Также Никифоров был награжден орденом Красной Звезды.

После войны демобилизовался жил и работал на различных хозяйственных должностях в Ялте.

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