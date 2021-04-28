Кишинёв, 28 апреля 2021, 18:36 — REGNUM Постановление парламента Молдавии о введённом с 1 апреля до конца весны режиме чрезвычайного положения отменено молдавским Конституционным судом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе инстанции.
Соответствующее решение обнародовала председатель Конституционного суда Молдавии Домника Маноле, заявив, что постановление парламента № 49 от 31 марта 2021 г. об объявлении чрезвычайного положения в республике признано «неконституционным».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кишинёве состоялась акция протеста против действий Конституционного суда по отмене решений парламента.
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