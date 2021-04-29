Чебоксары, , 07:00 — REGNUM Пик весеннего похолодания в Чувашии пройден и в начале мая ожидается потепление. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Апрель 2021 года, Чебоксары ИА REGNUM

28 апреля в южной части республики выпал снег, 30 апреля в Чувашии ожидается сухая погода, выглянет солнце. По словам синоптика-любителя, пик нынешнего похолодания пройден.

По расчётам, май ожидается немного теплее обычного, а количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений. Начало месяца может порадовать значительным потеплением, прогнозируется до +20 градусов, но при этом сохранится ветреная погода.

Возвращение сухой и тёплой погоды ожидается в середине последнего весеннего месяца, в том числе 14 — 15 мая температурой воздуха может подняться до +25 градусов.