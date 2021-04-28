Москва, , 18:34 — REGNUM Юниорский состав московского ЦСКА U19 в рамках 5-го тура молодежного первенства одержал победу над ровесниками из «Краснодара» со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Егор Ушаков (22'), Илья Востриков (51') и Сергей Пряхин (72'). Среди «быков» голами отличились Богдан Райхмен (пен 26') и Игорь Андреев (77'). Об этом 28 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 89-й минуте встречи после второй желтой карточки игрок «армейцев» Егор Ушаков был удален с поля.

ЦСКА U19, набрав 58 очков, обошел «Краснодар» U19 и занял чистое первое место в турнирной таблице. На данный момент после 23-х туров у «армейцев» 19 побед, 1 ничья и 3 поражения. «Краснодар» U19 с 56-ю очками опустился на второю позицию.