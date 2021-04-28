Ярославль, 28 апреля, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В департаменте образования Ярославской области определились с режимом работы школ, профессиональных училищ и детских садов во время длинных майских выходных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом департаменте.

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«Школы, учреждения среднего профессионального образования и дополнительного образования работать с 1 по 10 мая не будут. Учебные программы будут скорректированы для изучения необходимого материала в полном объеме. Если в школах было запланировано проведение всероссийских проверочных работ, они пройдут в другие сроки. На 5 мая был назначен дополнительный срок проведения итогового сочинения для одиннадцатиклассников — он переносится на 12 мая», — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Детские сады 4, 5, 6 и 7 мая будут работать в режиме дежурных групп. Власти просят родителей, детям которых необходимо посещать детский сад, сообщить об этом воспитателю или администрации учреждения.