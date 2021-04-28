Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления акций и митингов своих сторонников в мае текущего года, сообщает 28 апреля телеканал CNN со ссылкой на окружение Трампа.

По их словам, Трамп планирует сохранять активность на политической арене.

CNN утверждает, что собрания сторонников Трампа будут организованы иначе из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 году. Социологические данные показывают, что Трамп остается самым популярным политиком Республиканской партии.

Напомним, ранее YouTube, Twitter и прочие американские интернет-платформы заблокировали все аккаунты Трампа, обвинив его в косвенных призывах к актам насилия.

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