Москва, , 07:45 — REGNUM Яков Федорович Шапошников (1905−1981) был призван в декабре 1941 года, а в январе уже сражался в действующей армии.

Яков Федорович Шапошников

К осени 1943 года в звании гвардии красноармейца воевал стрелком 4-й гвардейской стрелковой бригады в 9-й армии.

7 ноября в ходе ожесточенных боев, развернувшихся за селение Гизель (Пригородный район Северной Осетии), добровольно вызвался отразить атаку 6 танков, подбил 2 из них и застрелил 8 гитлеровцев. На следующий день, вновь проявив личную инициативу, с группой красноармейцев захватил вражеский дзот, уничтожив 2 пулемета и 10 солдат. Во время непосредственного штурма Гизели, 10 ноября, когда погиб командир роты, Якову Федоровичу было приказано принять командование. Выполняя приказ, он первым ворвался в село, отбив у врага три строения. Как отмечалось в представлении к званию Героя Советского Союза, тем самым Шапошников создал плацдарм для проведения дальнейшего наступления всего батальона. Во время последующего боя он удержал дома, несмотря на многочисленные контратаки немцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года гвардии красноармейцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 742).

В октябре 1945 года Шапошников вышел в отставку в звании младшего лейтенанта. Жил и работал в Минеральных Водах.

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