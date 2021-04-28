Казань, , 18:32 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил главу Татарии Рустама Минниханова за организацию заседания Евразийского межправительственного совета, передаёт 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, я хочу вас поблагодарить за как всегда за блестящую организацию. У нас проходит сейчас межправсовет Евразийского экономического союза в Казани. В этом месяце Россия принимает председателей правительств стран-участниц, гостей. И такая серьёзная делегация прибыла в Казань. Мы видим, как всё подготовлено. Хотели бы поблагодарить вас за такую организацию», — сказал Мишустин.

Глава правительства выразил надежду на плодотворную работу совета и предположил, что иностранные гости познакомятся с экономикой Татарии и обсудят совместные проекты.