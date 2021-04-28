Нижний Новгород, , 18:29 — REGNUM В День России, 12 июня, в Нижнем Новгороде стартуют фестивали закатов и фейерверков — красочные мероприятия, приуроченные к 800-летнему юбилею города. Об этом заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на пресс-конференции.

По словам чиновника, фестивали будут проходить каждую субботу в течение почти всего лета — вплоть до 14 августа включительно.

Министр отметил, что в эти дни нижегородцев и гостей города будут ждать концерты под открытым небом с участием приглашенных звезд и местных артистов, а также салюты, которые будут проводить команды из восьми регионов России.

«Гости, которые будут приезжать к нам в Нижний Новгород в течение всего лета, должны прикоснуться к празднику», — резюмировал Олег Беркович.

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