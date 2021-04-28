Мясниковский район, 28 апреля 2021, 18:27 — REGNUM В Ростовской области произошёл крупный пожарна складе с топливом, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 28 апреля.
Сообщение о возгорании на хуторе Калинин Мясниковского района в экстренные службы поступило примерно в 16:55 мск. На территории ООО «Фаворит» вспыхнуло отдельно стоящее складское помещение с горюче смазочными материалами. Менее часа потребовалось, чтобы локализовать пожар на площади 900 кв. метров.
На месте происшествия работают 57 человек и 17 единиц техники.