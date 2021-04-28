Нижний Новгород, , 18:27 — REGNUM Цены на жилье в новостройках в Нижегородской области за год увеличились на 25,1% и по итогам первого квартала 2021 года составили в среднем 84 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

За тот же период расценки на жилье на вторичном рынке региона выросли на 13,5% — в среднем до 79,5 тысяч рублей за квадратный метр.

Также стало известно о том, что средняя стоимость строительства жилья, введенного в эксплуатацию в Нижегородской области в январе — марте нынешнего года, составила порядка 56,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Читайте также: Квартира в центре Нижнего Новгорода стоит дороже, чем в Санкт-Петербурге