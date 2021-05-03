Москва, , 07:24 — REGNUM Степан Лаврентьевич Ушаков (1909−1965) за время войны с июля 1941 года сменил много специальностей. Служил в истребительном батальоне, был снайпером (уничтожил более 400 солдат и офицеров противника), командовал отделением в пехоте. Он защищал Москву и сражался под Ржевом, участвовал в Курской битве. Был трижды ранен

Степан Лаврентьевич Ушаков

К лету 1943 года в звании старшего сержанта возглавлял взвод пешей разведки 1210-го стрелкового полка 362-й стрелковой дивизии в 3-й армии.

Отличился Ушаков в ходе освобождения Гомельщины. 8 ноября Степан Лаврентьевич первым ворвался в немецкий дзот к югу от деревни Салабута (Кормянский район) и уничтожил пулеметный расчет. Во время прорыва немецкой обороны он взял в плен 5 солдат противника. Кроме того, в ходе разведывательных поисков лично захватил 13 «языков».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года старший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3965).

Также Ушаков был награжден орденами Красной Звезды (дважды) Отечественной войны 1-й степени, медалями, в том числе «За отвагу».

Демобилизовался в звании младшего лейтенанта в 1947 году. Жил в Московской области, где работал на Катуаровском заводе.

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